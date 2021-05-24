Посольство России получило уведомление от Минска о задержании россиянки

Посольство России в Белоруссии получило от Минска уведомление о задержании российской гражданки Софьи Сапеги. В ближайшее время российская сторона ожидает получить консульский доступ к задержанной.

Об этом говорится в сообщении российского диппредставительства в Facebook.

В сообщении говорится, что консул провёл встречу с родителями Сапеги и рекомендовал им адвоката на случай необходимости оказания квалифицированной юридической помощи. Отмечается, что российские дипломаты находятся в постоянном контакте с родителями задержанной.

Также посольство направило соответствующий запрос по российской гражданке в компетентные органы Белоруссии.

«В настоящее время нами получено уведомление о её задержании. Взаимодействуем по данному вопросу с белорусской стороной», — заявили в диппредставительстве.

Также в посольстве заявили, что «не удивлены очередным враньём, которое сейчас активно продвигается в некоторых соцсетях и Telegram-каналах в отношении того, что «российский консул отказался оказывать помощь в её деле».

Ранее сообщалось, что российская сторона связалась с родственником оставшейся в Минске после инцидента с рейсом Ryanair россиянки и попросила МИД Белоруссии предоставить консульский доступ к ней.