Москва запросила у Минска доступ к россиянке с рейса Ryanair
«Мы уже связались с её отцом, и наше посольство обратилось в МИД Белоруссии с просьбой предоставить информацию о нашей гражданке и обеспечить к ней консульский доступ», — сказал он на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что посольство России в республике проверяет сообщения о задержании россиянки. В диппредставительстве отметили, что находятся в контакте по данному вопросу с белорусскими правоохранительными органами.
Европейский гуманитарный университет заявил, что российская гражданка София Сапега, летевшая вместе с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем, задержана в Минске.
Самолёт Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании не подтвердилась.