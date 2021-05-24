Москва запросила у Минска доступ к россиянке с рейса Ryanair

Российская сторона связалась с родственником оставшейся в Минске после инцидента с рейсом Ryanair россиянки и попросила МИД Белоруссии предоставить консульский доступ к ней. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы уже связались с её отцом, и наше посольство обратилось в МИД Белоруссии с просьбой предоставить информацию о нашей гражданке и обеспечить к ней консульский доступ», — сказал он на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что посольство России в республике проверяет сообщения о задержании россиянки. В диппредставительстве отметили, что находятся в контакте по данному вопросу с белорусскими правоохранительными органами.

Европейский гуманитарный университет заявил, что российская гражданка София Сапега, летевшая вместе с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем, задержана в Минске.

Самолёт Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании не подтвердилась.