Посольство проверяет сообщения о задержании в Минске гражданки России

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Посольство России в Белоруссии проверяет сообщения о задержании 23 мая в Минске россиянки, сообщила пресс-служба диппредставительства.
Посольство проверяет сообщения о задержании в Минске гражданки России
  • © РИА Новости / Михаил Рудаков

«Посольство проверяет информацию в связи с появившимися в ряде СМИ сообщениями о задержании 23 мая в Минске гражданки России», — говорится в сообщении в Facebook.

Как отмечается, дипломаты находятся в контакте по данному вопросу с белорусскими правоохранительными органами.

Ранее Европейский гуманитарный университет заявил, что российская гражданка София Сапега, летевшая вместе с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем, задержана в Минске.

Самолёт Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании не подтвердилась.

В лайнере летел Протасевич, его задержали после приземления.

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