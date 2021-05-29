Путин в разговоре с Лукашенко поднял тему задержанной россиянки

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Президент России Владимир Путин в беседе с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи поднял тему задержания в Минске россиянки Софьи Сапеги.
Путин в разговоре с Лукашенко поднял тему задержанной россиянки
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«По инициативе президента России была поднята тема российской гражданки, которая была задержана и которая сейчас находится в СИЗО. Разумеется, её судьба нам небезразлична. Но также принимая во внимание тот факт, что у неё действительно — это подтвердилось... есть вид на жительство в Белоруссии», — сказал Песков.

Как он отметил, «было подчёркнуто президентом России, что всё должно происходить в рамках закона».

Песков добавил, что Путин поручил МИД России внимательно отслеживать судьбу задержанной в Белоруссии российской гражданки.

Ранее адвокат Александр Филанович, представляющий интересы арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги, заявил, что смог посетить свою подзащитную в СИЗО КГБ.

Российская гражданка Софья Сапега была задержана в Минске 23 мая. Она летела в самолёте Ryanair вместе с Романом Протасевичем, основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.

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