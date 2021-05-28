Адвокат россиянки Софьи Сапеги посетил подзащитную в СИЗО КГБ
По его словам, она выглядит бодрой и здоровой.
«С её слов, никакое физическое насилие к ней с момента задержания до настоящего времени не применялось. Она не теряет бодрость духа и надеется на скорейшее разрешение ситуации», — отметил адвокат.
28 мая суд Партизанского района Минска отказался удовлетворить жалобу защиты на задержание Софьи Сапеги.
Ранее Анна Дудич, мать арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги, рассказала RT, что опасается сломанной судьбы для дочери.