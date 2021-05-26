Мать Сапеги рассказала, что опасается сломанной судьбы для дочери

Анна Дудич, мать арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги, рассказала RT, что опасается сломанной судьбы для дочери.

«Вчера я обратилась в администрацию президента России. Надеюсь, что моя просьба или мольба будет услышана. Я очень надеюсь, что российское правительство нас не оставит в сложившейся ситуации. А ситуация на самом деле очень серьёзная. Я бы не хотела, чтобы моя 23-летняя дочь, её судьба была сломлена. Я очень прошу разобраться в этом деле, не оставить нас и оказать всяческую поддержку», — сказала она.

По её словам, состояние дочери, как сообщил адвокат, «нормальное», но информации не так много.

«Она держится, максимально держится, насколько это возможно в этих условиях… Информации не так много. Адвокат подписал расписку о неразглашении информации. Поэтому мы будем черпать информацию, наверное, из СМИ. Мы держим связь с консулом, который находится в Минске, созваниваемся. Вчера они посещали Софью в СИЗО. Адвокат сегодня пытается к ней попасть, пока информации нет», — рассказала Дудич.

Софья Сапега была арестована на два месяца. Её подозревают в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии.

Сапега была задержана в Минске 23 мая. Она летела в самолёте Ryanair вместе с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем.

Самолёт Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании не подтвердилась.