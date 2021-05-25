Россиянка Софья Сапега арестована в Белоруссии на два месяца

Задержанная в Белоруссии россиянка Софья Сапега арестована на два месяца, сообщил RT адвокат Александр Филанович.

«Мера пресечения на два месяца», — сказал защитник.

По его словам, Софья чувствует себя нормально, её родные обратились в консульство для подготовки документов по их запросу.

«Место содержания — СИЗО КГБ», — добавил адвокат.

Ранее отец Софьи Сапеги сообщил RT, что дочка никогда не интересовалась политикой.

Сапегу подозревают в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии.

Российская гражданка Софья Сапега была задержана в Минске 23 мая. Она летела в самолёте Ryanair вместе с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем.

Самолёт Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании не подтвердилась.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также сообщила, что, кроме Софьи Сапеги, в Минске с рейса Ryanair никто из российских граждан не выходил.