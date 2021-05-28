Суд в Минске отказал в удовлетворении жалобы на задержание Сапеги

Суд Партизанского района Минска отказался удовлетворить жалобу защиты на задержание гражданки России Софьи Сапеги, сообщил её адвокат Александр Филанович.

«Суд отказал в удовлетворении жалобы на задержание Софьи», — цитирует его ТАСС.

Ранее защита Сапеги подала жалобу из-за того, что её адвокат не был ознакомлен с документами, касающимися задержания.

Россиянку подозревают в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии.

Российская гражданка Софья Сапега была задержана в Минске 23 мая. Она летела в самолёте Ryanair вместе с Романом Протасевичем, основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.