Адвокат Сапеги подал жалобу на задержание россиянки в СК Белоруссии

Адвокат Александр Филанович, представляющий интересы задержанной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги, заявил, что защита гражданки России подала жалобу на её задержание в Следственный комитет Белоруссии.

Об этом Филанович рассказал ТАСС.

«Адвокатом подана жалоба в центральный аппарат Следственного комитета Республики Белоруссии на задержание Софии. Правовым основанием для жалобы явилось то, что адвокат не был ознакомлен с документами, касающимися задержания», — сказал он.

Ранее сообщалось, что сотрудник российской дипмиссии встретился с Сапегой. Уточняется, что она чувствует себя нормально, жалоб на некорректное обращение не высказывала.

Россиянку подозревают в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии.

Российская гражданка Софья Сапега была задержана в Минске 23 мая. Она летела в самолёте Ryanair вместе с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем.