Российский дипломат встретился с Сапегой

Посольство России в Белоруссии сообщило, что сотрудник дипмиссии встретился с арестованной в республике россиянкой Софьей Сапегой. Уточняется, что она чувствует себя нормально, жалоб на некорректное обращение не высказывала.

Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство. «Представитель посольства встретился с гражданкой России — с Софьей Сапегой», — рассказал сотрудник дипмиссии. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российскому консулу разрешили встретиться с Софьей Сапегой. Россиянку подозревают в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. Российская гражданка Софья Сапега была задержана в Минске 23 мая. Она летела в самолёте Ryanair вместе с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем.