Российский дипломат встретился с Сапегой
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство.
«Представитель посольства встретился с гражданкой России — с Софьей Сапегой», — рассказал сотрудник дипмиссии.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российскому консулу разрешили встретиться с Софьей Сапегой.
Россиянку подозревают в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии.
Российская гражданка Софья Сапега была задержана в Минске 23 мая. Она летела в самолёте Ryanair вместе с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем.