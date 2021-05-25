Захарова: российскому консулу разрешили встретиться с Сапегой

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российскому консулу разрешили встретиться с задержанной в Белоруссии россиянкой Софьей Сапегой.
Захарова: российскому консулу разрешили встретиться с Сапегой
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

Как отметила Захарова, МИД России ожидает, что встреча состоится в ближайшее время.

«Разрешение на встречу российского консула с Сапегой получено. Ожидаем, что в ближайшее время встреча состоится», — отметила она.

Ранее стало известно, что посольство России в Белоруссии получило от Минска уведомление о задержании российской гражданки Софьи Сапеги. 

Европейский гуманитарный университет заявил, что российская гражданка Софья Сапега, летевшая вместе с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем, задержана в Минске.

Самолёт Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании не подтвердилась.

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