Глава МИД Белоруссии прокомментировал ситуацию с Софьей Сапегой

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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью газете «Коммерсантъ» прокомментировал ситуацию с задержанной в Минске россиянкой Софьей Сапегой.
Глава МИД Белоруссии прокомментировал ситуацию с Софьей Сапегой
  • © РИА Новости

Он заявил, что «этим вопросом должны заниматься соответствующие правоохранительные органы. Решение должен принять суд».

«Скорее всего, суд состоится в Беларуси, с учётом того что вся информация о подрывной деятельности тех или иных лиц стекалась в наши структуры. Как будет развиваться ситуация дальше, я не могу предсказать, потому что существуют разные варианты», — сообщил Макей.

По его словам, глава государства может принять «решения и о помиловании, и о передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию».

«Надо подождать», — добавил министр.

Ранее президент России Владимир Путин в беседе с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи поднял тему задержания в Минске россиянки Софьи Сапеги.

Адвокат Александр Филанович, представляющий интересы арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги, заявил, что смог посетить свою подзащитную в СИЗО КГБ.

Российская гражданка Софья Сапега была задержана в Минске 23 мая. Она летела в самолёте Ryanair вместе с Романом Протасевичем, основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.

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