МИД Украины передал в СНБО пакет санкций против Белоруссии
- РИА Новости
«Министерство иностранных дел подготовило соответствующий санкционный пакет, который передан к рассмотрению СНБО», — цитирует «Страна.ua» заместителя главы МИД Украины Евгения Енина.
В дипведомстве выразили надежду, что вскоре пакет будет рассмотрен.
Уточняется, что в первую очередь санкции затронут представителей белорусских властей.
Ранее стало известно, что Украина с 00:00 мск 29 мая закрывает воздушное пространство для белорусских самолётов.