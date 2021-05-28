МИД Украины передал в СНБО пакет санкций против Белоруссии

МИД Украины подготовил пакет санкций против Белоруссии, перечень передан в Совет национальной безопасности и обороны.

«Министерство иностранных дел подготовило соответствующий санкционный пакет, который передан к рассмотрению СНБО», — цитирует «Страна.ua» заместителя главы МИД Украины Евгения Енина.

В дипведомстве выразили надежду, что вскоре пакет будет рассмотрен.

Уточняется, что в первую очередь санкции затронут представителей белорусских властей.

Ранее стало известно, что Украина с 00:00 мск 29 мая закрывает воздушное пространство для белорусских самолётов.