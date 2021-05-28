МИД Украины передал в СНБО пакет санкций против Белоруссии

Короткая ссылка
МИД Украины подготовил пакет санкций против Белоруссии, перечень передан в Совет национальной безопасности и обороны.
МИД Украины передал в СНБО пакет санкций против Белоруссии
  • РИА Новости

«Министерство иностранных дел подготовило соответствующий санкционный пакет, который передан к рассмотрению СНБО», — цитирует «Страна.ua» заместителя главы МИД Украины Евгения Енина.

В дипведомстве выразили надежду, что вскоре пакет будет рассмотрен.

Уточняется, что в первую очередь санкции затронут представителей белорусских властей.

Ранее стало известно, что Украина с 00:00 мск 29 мая закрывает воздушное пространство для белорусских самолётов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить