Украина закрывает воздушное пространство для белорусских самолётов

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Украина с 00:00 мск 29 мая закрывает воздушное пространство для белорусских самолётов. Об этом сообщается на сайте украинского кабмина.
Украина закрывает воздушное пространство для белорусских самолётов
  • Reuters

Отмечается, что «кабинет министров Украины во время внеочередного заседания 28 мая утвердил протокольное решение о запрете использования воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в реестрах Республики Беларусь».

«В связи с ситуацией, сложившейся 23 мая 2021 года во время выполнения авиакомпанией Ryanair рейса Афины — Вильнюс и в целях обеспечения безопасности полётов и пассажиров, министерству инфраструктуры, государственной авиационной службе вместе с государственным предприятием «Украэрорух» с учётом решения кабинета министров от 25 мая 2021 года было поручено установить соответствующий запрет с 00:00 (совпадает с мск) 29 мая», — говорится в сообщении.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский поручил правительству подготовить запрет на полёты между Белоруссией и Украиной.

Также стало известно, что лидеры стран Евросоюза постановили запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран после инцидента с самолётом Ryanair, который 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска.

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