После инцидента с Ryanair: саммит ЕС постановил запретить белорусским компаниям летать в Евросоюз

Лидеры стран ЕС постановили запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран после инцидента с самолётом Ryanair, который 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска. Также в ЕС потребовали в ближайшее время ввести дополнительные санкции в отношении Белоруссии и призвали авиаперевозчиков Евросоюза отказаться от полётов над территорией республики. Тем временем Белоруссия и Латвия объявили о взаимной высылке всех дипломатов после того, как на ЧМ-2021 в Риге заменили белорусский флаг на бело-красно-белый.

Лидеры стран ЕС по итогам прошедшего саммита выпустили заявление, в котором постановили запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза и призвали авиаперевозчиков Евросоюза отказаться от полётов над территорией республики.

Кроме того, в ЕС потребовали немедленно освободить задержанного Романа Протасевича и постановили в экстренном порядке ввести новые санкции против Минска.

Также Белоруссия и Латвия объявили о взаимной высылке всех дипломатов. Это произошло после инцидента с государственным флагом Белоруссии. 24 мая флаг, вывешенный в центре латвийской столицы вместе с флагами других стран-участниц ЧМ-2021, был заменён на бело-красно-белое полотно на фоне сообщений о рейсе Ryanair. После этого послу Латвии предложили покинуть Белоруссию в течение суток, а затем стороны выслали весь дипломатический состав.

Напомним, накануне в Минске совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По словам главы департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артёма Сикорского, на электронную почту Национального аэропорта Минск с электронного адреса protonmail.com на английском языке поступило сообщение от группировки ХАМАС, в котором содержалась угроза минирования авиалайнера. Для сопровождения самолёта был поднят истребитель МиГ-29 ВС республики.

Reuters

В ходе досмотра воздушного судна взрывчатых веществ обнаружено не было. Следственный комитет Белоруссии открыл уголовное производство по факту «заведомо ложного сообщения об опасности по ч. 1 ст. 340 УК».

Позднее официальный представитель движения ХАМАС заявил, что группировка не имеет к случившемуся «никакого отношения» и не использует подобные методы.

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После приземления был задержан находившийся на борту основатель признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого в Белоруссии считают причастным к террористической деятельности.

Сразу после инцидента ряд европейских стран выступили с требованием к белорусским властям освободить Протасевича. В частности, законодатели из восьми стран (США, Великобритания, Ирландия, ФРГ, Латвия, Литва, Польша, Чехия) призвали Международную организацию гражданской авиации (ICAO) немедленно провести расследование по факту инцидента с Ryanair, а также запретить полёты над республикой.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон осуждает действия властей Белоруссии, которые, по мнению американской стороны, помешали полёту между двумя странами, чтобы задержать журналиста.

Представитель МИД России Мария Захарова между тем отметила, что вопрос задержания Протасевича является внутренним делом Белоруссии. Она обратила внимание, что в Москве внимательно следят за развитием событий, и, по официальным сообщениям белорусской стороны, посадка произошла в соответствии с правилами авиационной безопасности.

«Действия белорусских авиационных властей соответствовали международным нормам. Истребитель ВВС Белоруссии был поднят в воздух для осуществления контроля и оказания помощи при посадке в случае необходимости, особенно с учетом нахождения поблизости Белорусской АЭС», — подчеркнула Захарова.

Скоординированная реакция на эти события представителей ряда западных стран и международных организаций, включая ЕС, НАТО и ОБСЕ, вызывает удивление, добавила она, так как на подобные события, происходившие ранее в других странах, Запад реагировал иначе.

«Призываем наших западных партнёров воздержаться от применения «двойных стандартов» и принять меры к тому, чтобы трезво, без эмоций оценить ситуацию на основе всех имеющихся материалов во взаимодействии с белорусскими авиационными властями, демонстрирующими открытость и готовность к взаимодействию», — заключила Захарова.

Роман Протасевич

globallookpress.com

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Тем временем в МВД Белоруссии рассказали, что Протасевич находится в СИЗО в Минске, жалоб на состояние здоровья он не высказывал. Телеканал «Беларусь-1» опубликовал видеозапись, на которой Протасевич говорит, что дает признательные показания.

«Я нахожусь в СИЗО № 1. Я продолжаю сотрудничать со следствием, даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Минске», — говорит он.

Как сообщил Telegram-канал «Пул первого», президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник обратится с заявлением по поводу ситуации с посадкой самолёта Ryanair.

Предложение о санкциях против Москвы

На фоне инцидента глава британского МИД Доминик Рааб заявил, что Лондон рассмотрит предложение ввести ограничительные меры в отношении трубопроводов «Северный поток — 2» и «Ямал — Европа» после инцидента с экстренной посадкой самолёта, а также другие возможности санкционного давления.

В частности, Рааб выразил сомнения в том, что инцидент с Rayanair мог произойти без «как минимум молчаливого согласия Москвы».

Директор Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в разговоре с RT отметил, что заявления Рааба говорят об уровне и качестве дипломатического мышления западных руководителей.

«Во-первых, очевидно, что отношения России и Великобритании оставляют желать лучшего. Портить их дальше, думаю, не в интересах Великобритании. Во-вторых, понятно, что никакого отношения Россия к действиям Белоруссии — суверенного государства — не имеет», — подчеркнул он.

Как отметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, Доминик Рааб «упражняется в русофобии» — и когда есть предлог, и когда его нет.

«Великобритания здесь занимает шаблонную позицию — называется какая-то ситуация, при этом какой-либо аргументации не предоставляется, а сразу предлагается перейти к действиям по принятию каких-то ограничительных мер», — указал эксперт.