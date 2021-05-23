После сообщения о минировании: что известно об экстренной посадке самолёта Ryanair в Минске

ВС Белоруссии подняли истребитель МиГ-29 для сопровождения самолёта авиакомпании Ryanair, сообщили в оборонном ведомстве страны. Авиалайнер запросил экстренную посадку в аэропорту Минска в связи с сообщением о возможном минировании. На борту находился один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, объявленный белорусскими властями в розыск. По сообщениям СМИ, он задержан.

В воскресенье, 23 мая, истребитель МиГ-29 ВС Белоруссии был поднят в воздух для сопровождения самолёта авиакомпании Ryanair, который запросил экстренную посадку в национальном аэропорту Минска. Об этом рассказал начальник Главного штаба — первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Андрей Гурцевич.

«После того как командир данного гражданского судна принял решение осуществить посадку на запасном аэродроме и развернул самолёт в направлении Минска, было принято решение и поднят в воздух дежурный экипаж МиГ-29 с аэродрома Барановичи», — рассказал он.

По его словам, ведомство получило информацию о наличии в воздушном пространстве республики гражданского воздушного судна с возможным минированием. После этого дежурные силы по противовоздушной обороне были приведены в готовность №1.

«Это делается для того, чтобы оценить обстановку и в дальнейшем принять правильное решение», — отметил Гурцевич.

Представитель ведомства заявил, что дежурный экипаж должен был «осуществлять контроль и в случае необходимости оказать помощь гражданскому судну осуществить безопасную посадку на аэродром Минск-2».

Как сообщили местные СМИ, на борту самолёта находился один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Об этом также сообщило РИА Новости со ссылкой на незарегистрированный правозащитный центр «Весна». Информацию о задержании привёл и Telegram-канал Протасевича.

Авиакомпания Ryanair сообщила, что самолёт следовал из Афин в Вильнюс и экстренно сел в Минске из-за указаний белорусских диспетчеров.

«Экипаж рейса Ryanair, следовавший из Афин и Вильнюс сегодня, был предупреждён диспетчерской службой Белоруссии о потенциальной угрозе безопасности на борту и получил инструкции перенаправить самолёт в ближайший аэропорт — Минск», — приводит ТАСС сообщение авиакомпании.

Там отметили, что проведённая в Минске проверка не выявила на борту «ничего подозрительного».

«Ryanair известила профильные национальные европейские агентства и службы безопасности и приносит искренние извинения всем пассажирам за задержку, произошедшую по независящим от Ryanair причинам», — сообщил авиаперевозчик.

Вместе с тем в пресс-службе национального аэропорта Минск агентству Sputnik Белоруссия сообщили, что диспетчеры «Белаэронавигации» передали экипажу лайнера, что им поступило сообщение о возможном минировании, однако решение о посадке или продолжении полёта всегда принимает командир судна.

Reuters

© Andrius Sytas

Издание БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал «Пул Первого» заявило, что приказ принять лайнер в аэропорту отдал лично президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Хотя по скриншоту маршрута видно, что борт был почти над границей, обратились к Минску, чтобы приняли самолёт. Тут же о ситуации было доложено президенту. Лукашенко дал безоговорочную команду: самолёт разворачивать и принимать. В этой ситуации самое главное — безопасность и жизни людей!» — говорится в заявлении.

Там же сообщили, что после приземления самолёта в аэропорту работали сапёры, пассажиры проходили повторный досмотр.

При этом в Следственном комитете Белоруссии сообщили о возбуждении уголовного дела в связи с ложным минированием самолёта, экстренно севшего в Минске.

Как сообщили в ведомстве, сапёрно-пиротехническая и следственно-оперативная группы, прибывшие в аэропорт, где приземлился самолёт, не обнаружили каких-либо взрывных устройств.

«Возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по ч. 1 ст. 340 УК», — говорится в заявлении.

Вместе с тем с ряд европейских стран выступили с требованием к белорусским властям освободить Романа Протасевича. Так, президент Литвы Гитанас Науседа призвал Минск освободить блогера.

«Я требую, чтобы в Белоруссии немедленно освободили задержанного и разрешили ему продолжить путь в Вильнюс», — написал Науседа в Facebook.

Он заявил, что международное сообщество должно принять срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов, а также отметил, что намерен поднять вопрос о произошедшем на заседании Европейского совета в Брюсселе.

Помимо этого, в МИД Литвы вызвали временного поверенного в делах Белоруссии, у которого потребовали немедленного освобождения всех пассажиров и членов экипажа самолёта.

Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала инцидент с экстренной посадкой самолёта Ryanair в Минске неприемлемым.

«Любое нарушение международных правил воздушного транспорта должно повлечь последствия», — написала она в своём Twitter-аккаунте. Глава ЕК также заявила, что все пассажиры самолёта должны иметь возможность вылететь в Вильнюс.

Помимо этого, провести независимое международное расследование инцидента с посадкой самолёта потребовали в австрийском МИД. «Нам нужно независимое международное расследование этого инцидента», — говорится в заявлении на странице ведомства в Twitter.

В ведомстве также подчеркнули необходимость срочного освобождения Романа Протасевича.

Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что обратился к председателю Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой поднять на саммите ЕС тему новых санкций против Белоруссии из-за экстренно севшего в Минске самолёта.

«Я обратился к председателю Евросовета с просьбой расширить повестку дня завтрашнего заседания Европейского совета пунктом о немедленных санкциях против режима Александра Лукашенко. Угон гражданского самолёта — это беспрецедентный акт государственного терроризма, который не может остаться безнаказанным», — написал он на своей странице в Twitter.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в своём Twitter также заявил, что Соединённое Королевство «встревожено сообщениями об аресте журналиста NEXTA Романа Протасевича и обстоятельствах, которые привели к тому, что самолёт, на борту которого он летел, вынужден был приземлиться в Минске». Британский министр заявил, что «поступок президента Белоруссии будет иметь серьёзные последствия».

Позже стало известно, что самолёт авиакомпании Ryanair вылетел из Минска и приземлился в Вильнюсе.

Напомним, в октябре 2020 года суд в Белоруссии признал Telegram-канал «NEXTA-Live» и логотип NEXTA экстремистскими. В ноябре Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела в отношении администраторов Telegram-канала NEXTA, они были объявлены в розыск.

«По данным следствия, в отношении граждан Республики Беларусь Степана Путило и Романа Протасевича вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок — ст. 293, ст. 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь», — заявили в СК республики.

В их отношении также было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 130 в связи с «совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности».