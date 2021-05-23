Глава Еврокомиссии назвала неприемлемым инцидент с самолётом в Минске

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала неприемлемым инцидент с экстренной посадкой самолёта Ryanair в Минске.
Глава Еврокомиссии назвала неприемлемым инцидент с самолётом в Минске
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Это совершенно неприемлемо — заставлять самолёт, следовавший из Афин в Вильнюс, приземляться в Минске... Любое нарушение международных правил воздушного транспорта должно повлечь последствия», — написала фон дер Ляйен в своём Twitter-аккаунте.

Глава ЕК также заявила, что все пассажиры самолёта должны иметь возможность вылететь в Вильнюс.

Ранее в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. Согласно имеющимся данным, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

В данном лайнере летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после приземления.

Президент Литвы Гитанас Науседа уже обратился к властям Белоруссии с требованием освободить Протасевича.

СК Белоруссии возбудил дело из-за ложного минирования севшего в Минске самолёта.

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