Литва потребовала от Белоруссии освободить Протасевича

Президент Литвы Гитанас Науседа настаивает на том, чтобы белорусские власти освободили основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

«Я требую, чтобы в Белоруссии немедленно освободили задержанного и разрешили ему продолжить путь в Вильнюс», — написал Науседа в Facebook.

Он подчеркнул, что международное сообщество должно принять срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов.

Президент Литвы сообщил, что будет говорить о произошедшем на заседании Совета Европы в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что Протасевич был задержан на экстренно севшем в Минске самолёте.