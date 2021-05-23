Литва потребовала от Белоруссии освободить Протасевича

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Президент Литвы Гитанас Науседа настаивает на том, чтобы белорусские власти освободили основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
Литва потребовала от Белоруссии освободить Протасевича
  • Reuters

«Я требую, чтобы в Белоруссии немедленно освободили задержанного и разрешили ему продолжить путь в Вильнюс», — написал Науседа в Facebook.

Он подчеркнул, что международное сообщество должно принять срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов.

Президент Литвы сообщил, что будет говорить о произошедшем на заседании Совета Европы в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что Протасевич был задержан на экстренно севшем в Минске самолёте.

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