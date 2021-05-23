Литва потребовала от Белоруссии освободить Протасевича
- Reuters
«Я требую, чтобы в Белоруссии немедленно освободили задержанного и разрешили ему продолжить путь в Вильнюс», — написал Науседа в Facebook.
Он подчеркнул, что международное сообщество должно принять срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов.
Президент Литвы сообщил, что будет говорить о произошедшем на заседании Совета Европы в Брюсселе.
Ранее сообщалось, что Протасевич был задержан на экстренно севшем в Минске самолёте.