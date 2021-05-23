СК Белоруссии возбудил дело из-за ложного минирования севшего в Минске самолёта

Следственный комитет Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с ложным минированием самолёта, экстренно севшего в Минске.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что, несмотря на сообщение о минировании, сапёрно-пиротехническая и следственно-оперативная группы, прибывшие в аэропорт, где приземлился самолёт, не обнаружили каких-либо взрывных устройств.

«Возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по ч. 1 ст. 340 УК», — говорится в заявлении.

Ранее в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. Согласно имеющимся данным, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

В данном лайнере летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после приземления.

Президент Литвы Гитанас Науседа уже обратился к властям Белоруссии с требованием освободить Протасевича.