Польша предложила Евросовету обсудить санкции против Белоруссии из-за ситуации с самолётом

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что обратился к председателю Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой поднять 24 мая на саммите ЕС тему новых санкций против Белоруссии из-за экстренно севшего в Минске самолёта.

«Я обратился к председателю Евросовета с просьбой расширить повестку дня завтрашнего заседания Европейского совета пунктом о немедленных санкциях против режима Александра Лукашенко. Угон гражданского самолёта — это беспрецедентный акт государственного терроризма, который не может остаться безнаказанным», — написал он на своей странице в Twitter.

Ранее в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. Согласно имеющимся данным, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

В данном лайнере летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после приземления.

Согласно последним данным, Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в связи с ложным минированием самолёта.