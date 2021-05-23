В Австрии призвали расследовать инцидент с посадкой самолёта в Минске

В австрийском МИД призвали провести независимое международное расследование инцидента с посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в Минске.

«Нам нужно независимое международное расследование этого инцидента», — говорится в заявлении на странице ведомства в Twitter.

В сообщении также подчёркивается необходимость срочного освобождения основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Ранее в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. Согласно имеющимся данным, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

В данном лайнере летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после приземления.

Согласно последним данным, Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в связи с ложным минированием самолёта.