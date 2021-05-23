В МИД Литвы вызвали представителя Белоруссии из-за севшего в Минске самолёта

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В МИД Литвы вызвали временного поверенного в делах Белоруссии, у него потребовали немедленного освобождения всех пассажиров и членов экипажа самолёта авиакомпании Ryanair, который экстренно приземлился в Минске.
В МИД Литвы вызвали представителя Белоруссии из-за севшего в Минске самолёта
  • Reuters

Об этом говорится на сайте литовского внешнеполитического ведомства.

«23 мая временный поверенный в делах Белоруссии был вызван в Министерство иностранных дел Литвы. Ему было передано требование о немедленном освобождении всех пассажиров и членов экипажа, удерживаемых в аэропорту Минска», — отмечается в заявлении.

Ранее в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. Согласно имеющимся данным, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

В данном лайнере летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после приземления.

Президент Литвы Гитанас Науседа уже обратился к властям Белоруссии с требованием освободить Протасевича.

20 октября 2020-го суд в Белоруссии признал Telegram-канал NEXTA-Live и логотип NEXTA экстремистскими.

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