В Ryanair рассказали об указаниях белорусских диспетчеров посадить самолёт в Минске

Авиакомпания Ryanair заявила, что самолёт, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно посадили в Минске из-за указаний белорусских диспетчеров.

«Экипаж рейса Ryanair, следовавший из Афин и Вильнюс сегодня, был предупреждён диспетчерской службой Белоруссии о потенциальной угрозе безопасности на борту и получил инструкции перенаправить борт в ближайший аэропорт — Минск», — сообщили ТАСС в авиакомпании.

В Ryanair отметили, что проведённая в Минске проверка выявила, что на борту лайнера не было «ничего подозрительного».

«Ryanair известила профильные национальные европейские агентства и службы безопасности и приносит искренние извинения всем пассажирам за задержку, произошедшую по независящим от Ryanair причинам», — отметил авиаперевозчик.

Ранее в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. Согласно имеющимся данным, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

В данном лайнере летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после приземления.

Согласно последним данным, Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в связи с ложным минированием самолёта.