Глава МИД Британии прокомментировал сообщения о задержании Протасевича

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Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в своём Twitter прокомментировал сообщения о задержании основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
Глава МИД Британии прокомментировал сообщения о задержании Протасевича
  • Reuters

«Соединённое Королевство встревожено сообщениями об аресте журналиста NEXTA Романа Протасевича и обстоятельствах, которые привели к тому, что самолёт, на борту которого он летел, вынужден был приземлиться в Минске. Мы координируем свои действия с нашими союзниками. Этот неслыханный поступок (президента Белоруссии Александра. — RT) Лукашенко будет иметь серьёзные последствия», — написал Рааб.

Ранее в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. Согласно имеющимся данным, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

В данном лайнере летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после приземления.

Позднее авиакомпания Ryanair заявила, что самолёт, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно посадили в Минске из-за указаний белорусских диспетчеров.

Согласно последним данным, Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в связи с ложным минированием самолёта.

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