Экстренно севший в Минске самолёт Ryanair вылетел в Вильнюс

Самолёт авиакомпании Ryanair, экстренно приземлившийся в аэропорту Минска, вылетел из белорусской столицы в Вильнюс.

Об этом информирует РИА Новости.

Ранее в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. Согласно имеющимся данным, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

В данном лайнере летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после приземления.

СК Белоруссии возбудил дело из-за ложного минирования севшего в Минске самолёта.