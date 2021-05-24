Латвийская AirBaltic отказалась от полётов над Белоруссией

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Латвийская авиакомпания AirBaltic приняла решение не летать над Белоруссией после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолёта компании Ryanair, следовавшего рейсом Афины — Вильнюс. Об этом сообщил министр транспорта республики Талис Линкайтс.
Латвийская AirBaltic отказалась от полётов над Белоруссией
  • Reuters

В эфире Латвийского радио он назвал произошедшую ситуацию неординарной и подчеркнул, что она вызывает множество вопросов.

«Наша национальная авиакомпания AirBaltic непрерывно следит за ситуацией с безопасностью в воздушном пространстве разных стран и уже приняла решение пока не использовать воздушное пространство Белоруссии в своих полётах», — цитирует главу Минтранса ТАСС.

По его словам, со своими рекомендациями выступит и Латвийское агентство гражданской авиации.

Самолёт Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании не подтвердилась.

В лайнере летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после приземления.

Авиакомпания заявила, что самолёт экстренно посадили из-за указаний белорусских диспетчеров.

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