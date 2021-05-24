Латвийская AirBaltic отказалась от полётов над Белоруссией
- Reuters
В эфире Латвийского радио он назвал произошедшую ситуацию неординарной и подчеркнул, что она вызывает множество вопросов.
«Наша национальная авиакомпания AirBaltic непрерывно следит за ситуацией с безопасностью в воздушном пространстве разных стран и уже приняла решение пока не использовать воздушное пространство Белоруссии в своих полётах», — цитирует главу Минтранса ТАСС.
По его словам, со своими рекомендациями выступит и Латвийское агентство гражданской авиации.
Самолёт Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании не подтвердилась.
В лайнере летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после приземления.
Авиакомпания заявила, что самолёт экстренно посадили из-за указаний белорусских диспетчеров.