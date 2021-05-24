«Давления на экипаж не было»: в Минске раскрыли подробности инцидента с самолётом Ryanair

Белорусские диспетчеры не оказывали давления на экипаж самолёта Ryanair, который 23 мая экстренно сел в Минске. Об этом рассказал глава департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артём Сикорский. По его словам, рейс совершил вынужденную посадку из-за сообщения с угрозами взорвать самолёт над Вильнюсом. В свою очередь, в МИД России назвали враньём слова Светланы Тихановской о том, что российский консул отказался встречаться с находившейся на борту россиянкой, задержанной после приземления.

Глава департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артём Сикорский раскрыл ряд подробностей инцидента с самолётом Ryanair, летевшим из Афин в Вильнюс, который 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска.

«23 мая на электронную почту Национального аэропорта Минск с электронного адреса protonmail.com на английском языке поступило письменное сообщение: «Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы ЕС отказался от поддержки Израиля в этой войне», — цитирует его РИА Новости.

Как утверждали угрожавшие, им было известно, что участники Delphi Economic Forum возвращаются домой рейсом FR4978, заявил Сикорский.

«В этот самолёт заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвётся 23 мая на Вильнюсом», — процитировал он письмо с угрозами.

Он также подчеркнул, что белорусские власти не оказывали давления на экипаж самолёта.

«Давления на принятие экипажем Ryanair решения осуществить экстренную посадку в Национальном аэропорту Минск со стороны белорусских диспетчеров не было», — отметил он.

Накануне в Минске совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. Истребитель МиГ-29 ВС Белоруссии был поднят в воздух для сопровождения самолёта авиакомпании Ryanair, который запросил экстренную посадку в Национальном аэропорту Минск, сообщил первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Андрей Гурцевич. Как сообщило БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал «Пул Первого», приказ принять Ryanair в аэропорту Минска отдал лично президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В ходе досмотра воздушного судна взрывчатых веществ обнаружено не было. Следственный комитет Белоруссии открыл уголовное производство по факту «заведомо ложного сообщения об опасности по ч. 1 ст. 340 УК».

После приземления был задержан один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали, поскольку он находился в списке физических лиц, причастных к терроризму. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Вечером 23 мая рейс FR4978 прибыл в Вильнюс, где пассажиров встречала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

«Важно оценить ситуацию на трезвую голову»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с греческим коллегой Никосом Дендиасом призвал дать оценку инциденту с посадкой пассажирского самолёта компании Ryanair в Минске «не впопыхах, сгоряча, а на основе всей имеющейся информации», указав, что представитель МИД Белоруссии сделал развёрнутое заявление.

«Важно на трезвую голову оценить эту ситуацию, тем более, что белорусские власти готовы предоставить всю необходимую информацию», — сказал он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала шокирующей реакцию Запада на инцидент с посадкой самолёта Ryanair в Белоруссии.

«Либо должно шокировать всё: от принудительных посадок в Австрии самолёта президента Боливии по запросу США и на Украине после 11 минут взлёта белорусского борта с активистом «антимайдана». Либо не должно шокировать аналогичное поведение других», — написала она в Facebook.

Reuters

© Andrius Sytas

При этом в МИД РФ назвали ложью слова белорусского политика Светланы Тихановской о том, что российский консул отказался встречаться с задержанной после приземления россиянкой.

«Тихановская врет, говоря, что российский консул отказался встречаться с Сапегой. Наглая ложь», — заявили РИА Новости в МИД России.

Как отметил Лавров, российское посольство обратилось в МИД Белоруссии из-за задержания находившейся на борту самолёта гражданки РФ с просьбой предоставить информацию о ней.

«Мы уже связались с её отцом, и наше посольство обратилось в МИД Белоруссии с просьбой предоставить информацию о нашей гражданке и обеспечить к ней консульский доступ», — добавил Лавров.

По мнению председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, намерение евродепутатов провести срочные дебаты в связи с посадкой самолёта Ryanair в Минске — жесточайшее проявление двойных стандартов. Российский депутат напомнил, что аналогичного рвения не наблюдалось в 2013 году, когда принудительной посадке и обыску подвергся самолёт Эво Моралеса, занимавшего в тот момент пост президента Боливии.

«Нашим уважаемым партнёрам вместо поспешных выводов стоит обратить весь свой праведный гнев на тех, кто открыл ящик Пандоры и стёр с лица земли целые государства во имя целей установления однополярного мира», — цитирует его ТАСС.

Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ситуации с посадкой в Минске самолёта Ryanair нужно дать трезвую оценку.

«Пока просто нужно трезво дать оценку этому событию с этим самолётом. Кто-то требует санкций, кто-то говорит, что всё абсолютно соответствовало международным правилам и нормам авиационным. В данном случае здесь много противоречивых заявлений», — сказал он, отвечая на вопрос о возможных политических последствиях в связи с инцидентом.

Реакция Запада

В понедельник, 24 мая, Европейский союз вызвал в Брюссель постпреда Белоруссии при ЕС Александра Михневича для выражения ему решительного осуждения в связи с ситуацией вокруг самолёта Ryanair.

«По просьбе верховного представителя Жозепа Борреля генеральный секретарь Европейской службы внешних действий Стефано Саннино вызвал посла Республики Белоруссия в Евросоюзе Александра Михневича, чтобы осудить недопустимый шаг белорусских властей, которые вынудили гражданский самолет совершить аварийную посадку в Минске и задержали его пассажира Романа Протасевича, независимого белорусского журналиста и активиста», — говорится в пресс-релизе.

Незадолго до этого глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ситуация с самолётом Ryanair, в ходе которой белорусские власти подвергли риску пассажиров и экипаж лайнера, будет обсуждаться на саммите ЕС 24-25 мая.

«ЕС обдумает последствия этих действий, включая принятие мер против ответственных... Международное расследование этого инцидента должно быть проведено для установления любых фактов нарушения международного авиационного права», — говорится в сообщении.

Также по теме После сообщения о минировании: что известно об экстренной посадке самолёта Ryanair в Минске ВС Белоруссии подняли истребитель МиГ-29 для сопровождения самолёта авиакомпании Ryanair, сообщили в оборонном ведомстве страны....

Законодатели из восьми стран (США, Великобритания, Ирландия, ФРГ, Латвия, Литва, Польша, Чехия) призвали Международную организацию гражданской авиации (ICAO) немедленно провести расследование по факту инцидента с Ryanair.

«Пока ICAO не сообщила о его результатах, призываем исключить Белоруссию из состава организации и наложить запрет на все пролёты над её территорией, в том числе рейсами в саму Белоруссию и из неё. Очевидно, что нынешняя власть в Минске не уважает безопасность наших граждан что ей нельзя доверять защиту их прав. Данный акт государственного терроризма и похищение человека являются угрозой всем, кто путешествует по Европе и за её пределами. С этим мириться нельзя», — говорится в их заявлении.

Политики стран Запада также призвали НАТО и ЕС наложить санкции на Белоруссию и лишить её возможности использовать базу Интерпола.

Согласно сведениям западных СМИ, Международная организация гражданской авиации получила запрос на приостановку полётов над Белоруссией.

Помимо этого агентство Bloomberg сообщает, что по итогам саммита ЕС европейским авиаперевозчикам могут запретить летать над Белоруссией, а белорусской компании «Белавиа» запретят приземляться в аэропортах Европы. При этом РИА Новости со ссылкой на слова представителя НАТО указал, что постпреды стран Североатлантического альянса проведут консультации по инциденту с самолетом Ryanair во вторник, 25 мая.

Минск считает, что Запад политизирует инцидент с экстренной посадкой в белорусской столице самолёта авиакомпании Ryanair, следовавшего рейсом Афины — Вильнюс. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел республики Анатолий Глаз.

«Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит её намеренная политизация, звучат ничем не подтверждённые обвинения, клеятся ярлыки. При этом нет никакого видимого желания в ней объективно разобраться. Вместо этого незамедлительно снова зазвучали лозунги о санкциях. Мы всё же призываем тех, кто поддался этой порочной практике, помнить о правилах и безопасности пассажиров, всё спокойно проанализировать, дождаться заключений компетентных экспертов. Ведь только на этом основании можно делать хотя бы какие-то заслуживающие внимания выводы», — сказал Глаз.

По словам представителя МИД, белорусские службы действовали в соответствии с установленными международными правилами — безопасность экипажа и пассажиров Ryanair была полностью обеспечена совместными усилиями.

«Конечно, чисто по-человечески понятно и печально, что пассажиры указанного рейса столкнулись с определёнными неудобствами. Однако правила авиационной безопасности — это абсолютный приоритет, притом везде и для всех, — пояснил он. — Белорусская сторона всегда ответственно подходила и подходит к их соблюдению. Это признаётся и соответствующими регуляторами в авиационной сфере. Более того, уверен, что в данном вопросе мы в состоянии гарантировать полную транспарентность, в случае необходимости принять экспертов и продемонстрировать все материалы, чтобы исключить инсинуации».