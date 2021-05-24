В МИД Франции допустили отказ ЕС от полётов над Белоруссией

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Евросоюз может запретить своим самолётам летать через воздушное пространство Белоруссии после инцидента с лайнером авиакомпании Ryanair, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.
В МИД Франции допустили отказ ЕС от полётов над Белоруссией
  • Reuters

«Я думаю, что это было бы разумной мерой, чтобы защитить нас, потому что мы поставили под угрозу жизнь европейцев», — сказал дипломат в эфире телеканала BFMTV.

Он назвал действия Минска «актом государственного пиратства, который не может остаться безнаказанным».

Кроме того, Бон подчеркнул важность выстраивания диалога с Россией в связи с произошедшим.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала шокирующей реакцию Запада на инцидент.

Самолёт Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании не подтвердилась.

В лайнере летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после приземления.

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