В МИД Франции допустили отказ ЕС от полётов над Белоруссией
- Reuters
«Я думаю, что это было бы разумной мерой, чтобы защитить нас, потому что мы поставили под угрозу жизнь европейцев», — сказал дипломат в эфире телеканала BFMTV.
Он назвал действия Минска «актом государственного пиратства, который не может остаться безнаказанным».
Кроме того, Бон подчеркнул важность выстраивания диалога с Россией в связи с произошедшим.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала шокирующей реакцию Запада на инцидент.
Самолёт Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании не подтвердилась.
В лайнере летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после приземления.