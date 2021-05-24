Захарова оценила реакцию Запада на инцидент с самолётом в Минске

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию Запада на инцидент с экстренной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в Белоруссии.

«Шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Белоруссии «шокирующим», — написала она в Facebook.

По её словам, либо должно шокировать всё, «от принудительных посадок в Австрии самолёта президента Боливии по запросу США и на Украине после 11 минут взлёта белорусского борта с активистом «антимайдана», либо не должно шокировать аналогичное поведение других.

Ранее в белорусском МИД заявили, что действия компетентных властей в данной ситуации полностью соответствовали установленным международным правилам.

Самолёт Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании не подтвердилась.

В лайнере летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после приземления.