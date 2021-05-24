В МИД Белоруссии прокомментировали ситуацию с самолётом Ryanair

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Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал ситуацию с приземлением в Минске самолёта Ryanair.
В МИД Белоруссии прокомментировали ситуацию с самолётом Ryanair
  • © Руслан Кривобок
  • РИА Новости

«Нет никаких сомнений, что действия наших компетентных властей также полностью соответствовали установленным международным правилам», — сказал Глаз в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что белорусская сторона «в состоянии гарантировать полную транспарентность, в случае необходимости принять экспертов и продемонстрировать все материалы, чтобы исключить инсинуации».

Ранее стало известно, что в департаменте по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии создана комиссия для расследования инцидента с экстренной посадкой в Минске самолёта авиакомпании Ryanair, следовавшего рейсом Афины — Вильнюс, из-за сообщения о бомбе на борту.

В данном лайнере летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после приземления.

Авиакомпания Ryanair заявила, что самолёт экстренно посадили в Минске из-за указаний белорусских диспетчеров.

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