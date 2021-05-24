В Минске создана комиссия по расследованию экстренной посадки самолёта

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В департаменте по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии создана комиссия для расследования инцидента с экстренной посадкой в Минске самолёта авиакомпании Ryanair, следовавшего рейсом Афины — Вильнюс, из-за сообщения о бомбе на борту.
В Минске создана комиссия по расследованию экстренной посадки самолёта
  • © РИА Новости / Андрей Александров

«В департаменте по авиации создана комиссия по расследованию. Все обстоятельства будут обнародованы в ближайшее время», — цитирует пресс-службу департамента РИА Новости.

Ранее Генпрокуратура Литвы начала расследование инцидента с самолётом Ryanair в Минске.

23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. Согласно имеющимся данным, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

В данном лайнере летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после приземления.

Авиакомпания Ryanair заявила, что самолёт экстренно посадили в Минске из-за указаний белорусских диспетчеров.

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