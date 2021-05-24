Генпрокуратура Литвы ведёт расследование инцидента с самолётом Ryanair в Минске

Генпрокуратура Литвы расследует инцидент с посадкой самолёта Ryanair в Минске.

Об этом сообщила агентству BNS руководитель по вопросам коммуникации Генпрокуратуры Эляна Мартинонене.

Также расследование начато уголовной полицией Литвы.

Как пишет DELFI, один из пассажиров рейса рассказал, что люди не знали, что делать, их чемоданы проверяли.

Другой пассажир сказал, что их не информировали, по какой причине их обыскивали.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель прокомментировал инцидент с самолётом Ryanair в Минске.

В воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. Согласно имеющимся данным, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

В данном лайнере летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после приземления.