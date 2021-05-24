Крупнейшая фракция ЕП призвала прекратить авиасообщение с Белоруссией

Крупнейшая в Европарламенте фракция «Европейская народная партия» (EPP) призвала Евросоюз на фоне инцидента с самолётом компании Ryanair в Минске прекратить авиасообщение с Белоруссией.

«Мы призываем полностью прекратить авиасообщение с Белоруссией: ни рейсов в или из Белоруссии, ни полётов над Белоруссией… Также призываем незамедлительно принять четвёртый пакет санкций», — приводит РИА Новости текст заявления.

Ранее в МИД Франции допустили отказ ЕС от полётов над Белоруссией, назвав произошедшее «актом государственного пиратства».

Самолёт Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании не подтвердилась.

В лайнере летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после приземления.

В белорусском МИД заявили, что действия компетентных властей в данной ситуации полностью соответствовали установленным международным правилам.