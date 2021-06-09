«Это не предел»: как Запад наращивает санкционное давление на Белоруссию

США продлили на год санкции в отношении Белоруссии, которые были введены в 2006 году из-за якобы имевших место нарушений прав человека и репрессий. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Белого дома. Как отмечается в документе, политика белорусских властей продолжает представлять «особую и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США». В свою очередь, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал ввести новые ограничения против Минска. По мнению экспертов, Запад таким образом стремится отстранить Александра Лукашенко от власти и разрушить российско-белорусский союз. При этом, говорят аналитики, у Минска благодаря поддержке России есть необходимый запас прочности, чтобы выстоять в этой санкционной войне.

Президент США Джо Байден продлил на год действие американских санкций против Белоруссии. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Белого дома.

«Действия и политика отдельных членов правительства Белоруссии и других лиц продолжают представлять особую и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. По этой причине чрезвычайное положение, объявленное 16 июня 2006 года, должно оставаться в силе и после 16 июня 2021 года», — говорится в тексте документа.

В Белом доме также напомнили о причинах, побудивших США ввести санкции летом 2006 года.

«Исполнительным указом 13405 президент объявил в стране чрезвычайное положение для противодействия особой и чрезвычайной угрозе национальной безопасности и внешней политике Соединённых Штатов, которую представляют собой действия и политика некоторых членов правительства Белоруссии и других лиц, направленные на подрыв демократических процессов или институтов Республики Беларусь», — указывают в американской администрации.

В документе говорится, что санкции США стали реакцией на «недемократические» выборы, состоявшиеся в марте 2006 года, а также «на нарушения прав человека, связанные с политическими репрессиями, включая задержания и исчезновения». Кроме того, среди причин ввода рестрикций отмечены коррупция и «злоупотребление государственной властью».

Джо Байден

AFP

© MANDEL NGAN

Санкции предусматривали арест собственности некоторых категорий белорусских граждан в США и за их пределами. В перечень официальных лиц Белоруссии, на которых распространялись ограничения, были включены президент страны, секретарь Совета безопасности, министр юстиции и внутренних дел, председатель КГБ, руководитель Центральной избирательной комиссии, глава государственного телевидения и радио и другие.

Стоит отметить, что введённые ещё при Джордже Буше — младшем рестрикции продлевались каждой последующей администрацией США. При этом во всех случаях использовались схожие формулировки.

В апреле 2021 года Вашингтон отменил исключения, позволявшие американскому бизнесу работать с рядом белорусских предприятий, на которые ранее были наложены санкции.

Данная мера затронула УП «Белорусский нефтяной торговый дом», концерн «Белнефтехим» и его американское подразделение Belneftekhim USA, компании «Белшина», «Гродно Азот», предприятия «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и компанию «Полоцк-Стекловолокно».

Война санкций

Помимо продления старых санкций, США вводят и новые. Так, в конце 2020 года управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции в отношении ЦИК Белоруссии, заместителя министра внутренних дел и начальника криминальной полиции Геннадия Казакевича, ОМОНа Минска и отряда «Альфа».

Формальным поводом для этого послужили прошедшие в 2020 году в Белоруссии выборы президента и последовавшие за ними протестные акции оппозиции.

Напомним, президентом тогда вновь стал Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов. В итоге его оппоненты не признали результаты голосования и вывели своих сторонников на улицы.

Стоит отметить, что санкционное давление на Минск в последние месяцы оказывает Евросоюз, который, как и США, не признал победу Лукашенко и поддержал действия оппозиции. Чтобы «наказать» белорусские власти, ЕС ввёл против Минска три пакета санкций.

Оппозиционный митинг в Белоруссии

Reuters

© Vasily Fedosenko

Первый из них вступил в силу 1 октября 2020 года, затронув более 40 белорусских чиновников. Второй пакет был введён 6 ноября. На этот раз рестрикции были направлены против Лукашенко, которого ранее подобные ограничения не касались. Кроме того, санкции были введены против его сына Виктора, являвшегося на тот момент помощником президента по нацбезопасности (1 марта 2021 года он был освобождён от этой должности), и ещё 13 чиновников.

В декабре 2020 года ЕС принял третий пакет санкций, который на этот раз содержал и меры экономического характера. В частности, под ограничения попали 29 человек, а также семь юридических лиц, среди которых ЗАО «Белтехэкспорт» (занимается продажей вооружений и военной техники за рубеж), ОАО «Агат — электромеханический завод» (разрабатывает автоматизированные системы управления и электронику), АО «140-й ремонтный завод» (занимается ремонтом и модернизацией бронетехники) и Минский завод колёсных тягачей.

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При этом Александр Лукашенко 8 июня выразил уверенность, что рестрикции не повлияют на оборонный сектор промышленности. ВПК традиционно занимает значимое место в структуре белорусской экономики.

«Наш ВПК не имеет таких разветвлённых связей с теми, кто угрожает нам санкциями. Мы не имеем прочно связанных и взаимозависимых контактов с Америкой, Евросоюзом. Понятно, что с теми, с кем мы сотрудничаем в области создания вооружения, у нас хорошие отношения», — заявил Лукашенко.

Очередная порция санкций Запада обрушилась на Белоруссию в начале июня 2021 года. На этот раз поводом стала экстренная посадка в национальном аэропорту Минска самолёта авиакомпании Ryanair, следовавшего рейсом Афины — Вильнюс. Причиной посадки стало сообщение о минировании лайнера.

Среди пассажиров самолёта оказался один из создателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. В отношении него белорусские правоохранители завели уголовное дело за организацию массовых беспорядков. После приземления лайнера Протасевич был задержан и позже признал свою вину.

В Европе действия Минска осудили, обвинив его в провокации, целью которой якобы был захват оппозиционера. После данного инцидента Брюссель официально запретил всем белорусским авиаперевозчикам использовать своё воздушное пространство.

«Будут и другие санкции»

Стоит отметить, что Запад не собирается ограничиваться уже введёнными рестрикциями. Так, 8 июня глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пообещал продолжить давление на Минск. Он также надеется, что экономические санкции против Белоруссии будут приняты на следующем совете глав МИД стран ЕС. Данные меры могут коснуться ключевых секторов экономики республики.

«Нам следует вводить адресные санкции в отношении Лукашенко и его приближённых, но стараться избегать (влияния. — RT) на обычных граждан. Однако нельзя приготовить омлет, не разбив яиц. Мы должны принять меры, которые, безусловно, затронут белорусскую экономику, но в то же время (необходимо. — RT) поддерживать гражданское общество, независимые СМИ, верховенство права, чтобы добиться проведения (в Белоруссии. — RT) свободных и справедливых выборов. Мы знаем, что мы от этого ещё очень далеки», — заявил Боррель в Европарламенте.

Жозеп Боррель

Reuters

© John Thys/Pool

При этом, как отмечают эксперты, Запад старается использовать не только кнут, но и пряник. Так, в том же выступлении Боррель посулил финансовую помощь в размере €3 млрд для будущей «демократической» Белоруссии.

На санкции Запада Минск старается отвечать, однако, как констатируют аналитики, у Белоруссии для этого не так много инструментов.

Так, Минск ограничил въезд ряду европейских чиновников в Белоруссию, запретил ввоз продукции немецких компаний Liqui Moly и Beiersdorf AG, а также чешской Škoda Auto. Кроме того, белорусские власти пообещали пересмотреть деятельность западных НКО и СМИ в стране.

По словам экспертов, Белоруссии следует быть готовой к тому, что страны Запада продолжат вводить санкции против неё, потому что остановиться они могут лишь тогда, когда ответные меры будут наносить им существенный ущерб.

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«Это не предел. Будут и другие санкции. Возможно, по аналогии с так называемым списком Магнитского они придумают какой-нибудь список Протасевича. Очевидно, что санкционный режим в отношении Белоруссии будет усиливаться, о чём свидетельствует и информационная артподготовка на Западе», — заявил в разговоре c RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

В свою очередь, политолог Александр Асафов считает, что подобной политикой США и ЕС хотят сменить в Белоруссии власть и «оторвать» эту страну от России.

«Они стремятся максимально разрушить существующие российско-белорусские связи, а также уничтожить белорусскую государственность, заменив её своей, прозападной», — заявил аналитик в беседе с RT.

При этом Асафов полагает, что в этой санкционной войне у Белоруссии есть запас прочности, но её дальнейшая судьба во многом зависит от политической воли белорусского руководства.

Схожей точки зрения придерживается и Владимир Шаповалов.

«У Белоруссии достаточно серьёзный запас прочности. Во-первых, белорусская экономика в минимальной степени зависит от США, и это заслуга белорусских властей. Во-вторых, Белоруссии удалось за четверть века создать достаточно эффективную экономическую модель, основанную на сохранении и приумножении той промышленной и сельскохозяйственной базы, которая была построена ещё в советский период», — говорит эксперт.

При этом он подчеркнул, что одним из главных залогов стабильности и безопасности Белоруссии являются её союзнические отношения с Россией.

«Мы должны понимать, что Союзное государство России и Белоруссии — это не просто красивая фраза, не метафора. За Белоруссией стоит большой и надёжный союзник в лице России. И Россия не бросит белорусский народ в этой сложной ситуации», — заключил Шаповалов.