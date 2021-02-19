Маршрут перестроен: Москва и Минск подписали соглашение о перевалке нефтепродуктов в портах России

Белорусские предприятия начнут отгружать нефтепродукты через российские порты для поставок в третьи страны. Соответствующее соглашение Москва и Минск подписали 19 февраля. Стороны согласовали перевалку 9,8 млн тонн мазута, бензина и масла в течение следующих трёх лет. При этом договор может быть автоматически продлён, а объёмы грузов — увеличены. Белоруссия будет переориентировать товарные потоки в морские терминалы России в качестве альтернативы прибалтийским портам. Эксперты связывают это с обострением отношений между Минском и ЕС. При этом подписанное соглашение будет выгодным для России, уверены специалисты.

В пятницу, 19 февраля, Москва и Минск подписали межправительственное соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах в 2021—2023 годах. Ранее проект документа был одобрен кабмином России и президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Согласно договору, в течение трёх лет белорусские предприятия смогут разгружать свои нефтепродукты общим объёмом 9,8 млн тонн в российских портах для последующей поставки в третьи страны. В частности, речь идёт о таких грузах, как мазут, бензин и масло.

«По нашей договорённости на текущий год мы определили 3,5 млн тонн с учётом того, что год уже стартовал, то около 2 млн тонн мы готовы перевезти вместе с белорусскими партнёрами. Следующий год — это 3,2 млн тонн, а 2023 год — 3,1 млн тонн», — цитирует ТАСС министра транспорта России Виталия Савельева.

Отметим, что документ предусматривает заключение контрактов по принципу «бери или плати» (take or pay). Таким образом, если белорусские грузоотправители обеспечивают перевалку в объёме меньше согласованного, российский морской терминал в любом случае получает плату за весь согласованный объём.

Как отметил Виталий Савельев, соглашение будет действовать до 31 декабря 2023 года, после чего может быть автоматически продлено. При этом подписанный документ предусматривает возможность увеличения объёмов отгрузки нефтепродуктов сверх одобренного показателя в 9,8 млн тонн.

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Более того, в перспективе стороны намерены продолжить работу и по другим видам белорусских грузов. Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко.

«Прежде всего мы должны обкатать маршруты на примере нефтепродуктов и дальше будем готовы обсуждать с нашими коллегами другие грузы. Это не только калий, но и лесные грузы, грузы машиностроительного комплекса. Этот вопрос требует более глубокой детальной проработки с точки зрения мощностей и развития портовой инфраструктуры», — подчеркнул Авраменко.

Отметим, что традиционно Белоруссия перевозила нефтепродукты через Клайпедский порт в Литве. В начале осени 2020 года Москва и Минск начали всерьёз обсуждать возможность переброски грузовых потоков из портов прибалтийской страны через российские морские терминалы.

Россия впервые выступила с подобной инициативой ещё в 2017 году. При этом Белоруссия окончательно решилась на такой шаг только после обострения отношений с ЕС и введения санкций в отношении Минска. Об этом RT рассказал доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

«Ещё четыре года назад мы попросили белорусскую сторону рассмотреть вопрос об отказе от перевалки нефтепродуктов в портах Прибалтики и загружать российские порты. Это было бы логичнее — загрузить наши мощности, а не кормить порты стран, которые враждебно относятся к России. Минск неоднократно обещал перенести поставки своих грузов, после чего уходил от вопроса. Впрочем, ситуация изменилась после президентских выборов 2020 года», — отметил Суздальцев.

Напомним, в августе 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК республики, победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,1% голосов. После этого в стране начались акции протеста несогласных с таким итогом. Лидеры оппозиции выехали за рубеж, откуда продолжают свою деятельность, а ЕС и США ввели адресные санкции в отношении ряда белорусских официальных лиц.

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По словам Виталия Савельева, Москва предоставила белорусским поставщикам нефтепродуктов «существенные скидки». В результате стоимость транспортировки грузов к российским морским терминалам стала ниже по сравнению с прибалтийским направлением.

Хотя итоговая стоимость логистики с учётом скидок не раскрывается, только на перевалке 9,8 млн тонн нефтепродуктов за три года Россия может заработать порядка 11 млрд рублей. Об этом RT рассказал старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

«Соглашение, безусловно, выгодно для России. Наши компании получат возможность заработать на транспортировке и перевалке белорусских нефтепродуктов. О выгоде белорусской стороны, не зная точных расходов на логистику по сравнению с перевалкой через страны Балтии, говорить сложнее. Однако очевидно, для Минска это не столько экономическое, сколько политическое решение в ответ на санкции со стороны ЕС», — заключил Иосуб.