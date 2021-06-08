Боррель рассказал о работе над санкциями ЕС против Белоруссии
- Reuters
Боррель напомнил, что необходимо постараться не нанести ущерб белорусским гражданам. При этом он отметил: «Нельзя сделать омлет, не разбив яиц».
«Мы изучаем точечные экономические санкции, как попросил совет. Они будут приняты на следующем совете глав МИД, я надеюсь, что техническая работа будет завершена. Они будут затрагивать ключевые сектора белорусской экономики», — сказал он.
В конце мая глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что процесс реализации санкций в отношении Белоруссии уже запущен.
Боррель отметил, что ЕС обсуждает введение санкций против Белоруссии, которые могут затронуть транзит российского газа.