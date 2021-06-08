Боррель рассказал о работе над санкциями ЕС против Белоруссии

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель надеется, что экономические санкции ЕС против Белоруссии будут приняты на следующем совете глав МИД стран союза, меры могут коснуться ключевых секторов экономики республики.

Боррель напомнил, что необходимо постараться не нанести ущерб белорусским гражданам. При этом он отметил: «Нельзя сделать омлет, не разбив яиц».

«Мы изучаем точечные экономические санкции, как попросил совет. Они будут приняты на следующем совете глав МИД, я надеюсь, что техническая работа будет завершена. Они будут затрагивать ключевые сектора белорусской экономики», — сказал он.

В конце мая глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что процесс реализации санкций в отношении Белоруссии уже запущен.

Боррель отметил, что ЕС обсуждает введение санкций против Белоруссии, которые могут затронуть транзит российского газа.