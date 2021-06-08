Боррель рассказал о работе над санкциями ЕС против Белоруссии

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель надеется, что экономические санкции ЕС против Белоруссии будут приняты на следующем совете глав МИД стран союза, меры могут коснуться ключевых секторов экономики республики.
Боррель рассказал о работе над санкциями ЕС против Белоруссии
  • Reuters

Боррель напомнил, что необходимо постараться не нанести ущерб белорусским гражданам. При этом он отметил: «Нельзя сделать омлет, не разбив яиц».

«Мы изучаем точечные экономические санкции, как попросил совет. Они будут приняты на следующем совете глав МИД, я надеюсь, что техническая работа будет завершена. Они будут затрагивать ключевые сектора белорусской экономики», — сказал он.

В конце мая глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что процесс реализации санкций в отношении Белоруссии уже запущен.

Боррель отметил, что ЕС обсуждает введение санкций против Белоруссии, которые могут затронуть транзит российского газа.

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