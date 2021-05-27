Глава Евросовета заявил о запуске процесса реализации санкций против Минска

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что процесс реализации санкций в отношении Белоруссии уже запущен.

«Мы объявили принципиальные решения о санкциях, их реализация уже началась. Многие механизмы задействованы. Речь идёт о секторальных санкциях. Эти вопросы будут обсуждаться в соответствующих форматах», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Мишель отметил, что пока не готов отвечать на вопрос, какой именно сектор экономики могут затронуть санкции.

«В любом случае для глав государств и правительств важно, чтобы санкции были направлены против режима. Население и гражданское общество мы, напротив, хотим поддержать», — добавил он.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что 27 мая в Португалии министры иностранных дел стран ЕС обсудят, как реализовать экономические санкции против Белоруссии.

26 мая глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что белорусская сторона готова жёстко реагировать на любые недружественные шаги стран Запада.