Главы МИД стран ЕС обсудят 27 мая в Португалии санкции против Минска

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что 27 мая в Португалии министры иностранных дел стран ЕС обсудят, как реализовать экономические санкции против Белоруссии.
Главы МИД стран ЕС обсудят 27 мая в Португалии санкции против Минска
  • Reuters

«Мы обсудим, как реализовать решение Евросовета по введению экономических и секторальных санкций против Белоруссии», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что белорусская сторона готова жёстко реагировать на любые недружественные шаги стран Запада.

24 мая лидеры стран Европейского союза в связи с инцидентом с экстренной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в Минске призвали как можно скорее ввести новые санкции в отношении Белоруссии. 

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