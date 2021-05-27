Главы МИД стран ЕС обсудят 27 мая в Португалии санкции против Минска

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что 27 мая в Португалии министры иностранных дел стран ЕС обсудят, как реализовать экономические санкции против Белоруссии.

«Мы обсудим, как реализовать решение Евросовета по введению экономических и секторальных санкций против Белоруссии», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что белорусская сторона готова жёстко реагировать на любые недружественные шаги стран Запада.

24 мая лидеры стран Европейского союза в связи с инцидентом с экстренной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в Минске призвали как можно скорее ввести новые санкции в отношении Белоруссии.