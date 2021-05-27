Главы МИД стран ЕС обсудят 27 мая в Португалии санкции против Минска
- Reuters
«Мы обсудим, как реализовать решение Евросовета по введению экономических и секторальных санкций против Белоруссии», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что белорусская сторона готова жёстко реагировать на любые недружественные шаги стран Запада.
24 мая лидеры стран Европейского союза в связи с инцидентом с экстренной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в Минске призвали как можно скорее ввести новые санкции в отношении Белоруссии.