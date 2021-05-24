Лидеры ЕС призвали ввести дополнительные санкции против Белоруссии

Лидеры стран Европейского союза в связи с инцидентом с экстренной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в Минске призвали как можно скорее ввести новые санкции в отношении Белоруссии.

Об этом говорится в выводах, сделанных по итогам саммита лидеров ЕС. Фото соответствующего документа опубликовал в Twitter официальный представитель главы Евросовета Шарля Мишеля — Баренд Лейтс.

«Евросовет призывает Совет ЕС как можно быстрее согласовать дополнительный список физических лиц и организаций в соответствии с действующими режимами санкций», — отмечается в выводах.

Также лидеры ЕС призвали принять адресные экономические санкции. Отмечается, что главе евродипломатии поручили подготовить соответствующие предложения.

Кроме того, они рекомендовали принять меры с целью запрета полётов самолётов из Белоруссии в воздушном пространстве Евросоюза.