Лидеры ЕС призвали ввести дополнительные санкции против Белоруссии

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Лидеры стран Европейского союза в связи с инцидентом с экстренной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в Минске призвали как можно скорее ввести новые санкции в отношении Белоруссии. 
Лидеры ЕС призвали ввести дополнительные санкции против Белоруссии
  • Reuters

Об этом говорится в выводах, сделанных по итогам саммита лидеров ЕС. Фото соответствующего документа опубликовал в Twitter официальный представитель главы Евросовета Шарля Мишеля — Баренд Лейтс.

«Евросовет призывает Совет ЕС как можно быстрее согласовать дополнительный список физических лиц и организаций в соответствии с действующими режимами санкций», — отмечается в выводах.

Также лидеры ЕС призвали принять адресные экономические санкции. Отмечается, что главе евродипломатии поручили подготовить соответствующие предложения.

Кроме того, они рекомендовали принять меры с целью запрета полётов самолётов из Белоруссии в воздушном пространстве Евросоюза.

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