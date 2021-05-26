В Белоруссии заявили о готовности реагировать на недружественные шаги Запада

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Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что белорусская сторона готова жёстко реагировать на любые недружественные шаги стран Запада.
В Белоруссии заявили о готовности реагировать на недружественные шаги Запада
  • РИА Новости

«Сейчас надо сказать открыто: с нашей стороны, со стороны не только властей, но и обычных людей, практически нет доверия к тем партнёрам, которые последовательно ведут двойную лицемерную игру. В этих условиях мы вынуждены и будем жёстко реагировать на любые недружественные шаги в наш адрес», — цитирует его БЕЛТА.

Как уточнил министр, ответные меры могут коснуться различных направлений сотрудничества с Евросоюзом.

Ранее лидеры стран Европейского союза в связи с инцидентом с экстренной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в Минске призвали как можно скорее ввести новые санкции в отношении Белоруссии. 

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