В Белоруссии заявили о готовности реагировать на недружественные шаги Запада

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что белорусская сторона готова жёстко реагировать на любые недружественные шаги стран Запада.

«Сейчас надо сказать открыто: с нашей стороны, со стороны не только властей, но и обычных людей, практически нет доверия к тем партнёрам, которые последовательно ведут двойную лицемерную игру. В этих условиях мы вынуждены и будем жёстко реагировать на любые недружественные шаги в наш адрес», — цитирует его БЕЛТА.

Как уточнил министр, ответные меры могут коснуться различных направлений сотрудничества с Евросоюзом.

Ранее лидеры стран Европейского союза в связи с инцидентом с экстренной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в Минске призвали как можно скорее ввести новые санкции в отношении Белоруссии.