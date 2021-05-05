«Хотят проблем у себя — они их получат»: как Белоруссия отвечает на западные санкции

Белорусский лидер поручил кабмину и МИД пересмотреть деятельность западных НКО и СМИ в республике. Кроме того, глава государства запросил у правительства информацию о наиболее крупных европейских проектах и предприятиях в стране и отчёты об их работе. Это было сделано в рамках подготовки ответных мер на западные санкции. Александр Лукашенко подчеркнул, что иностранные рестрикции не должны остаться без ответа. Ранее ЕС и США ввели санкции в отношении Белоруссии, в том числе против крупных компаний и руководства страны. По словам экспертов, западные санкции незаконны с точки зрения норм международного права. В то же время аналитики полагают, что на данном этапе ограничения не могут оказать особого влияния на Минск.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал указание правительству и МИД пересмотреть деятельность западных НКО и СМИ в стране. Об этом он сообщил в ходе встречи с премьер-министром Романом Головченко.

«Мы договаривались о перерегистрации и этих организаций, и средств массовой информации», — заявил Лукашенко.

По словам белорусского лидера, он уже дал соответствующее поручение главе администрации президента Игорю Сергеенко.

Кроме того, Лукашенко в связи с введёнными западными странами санкциями запросил у правительства республики информацию о наиболее крупных европейских проектах и предприятиях в стране и отчёты об их работе.

«Это попытка запугать нас санкциями. Особенно европейцы усердствуют в этом… Если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат. Больше ничего не буду говорить, время покажет. Вас попрошу, дайте мне информацию о наиболее крупных проектах европейских у нас и предприятиях, которые созданы на территории Беларуси. Посмотрим на их работу», — заявил глава республики.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

РИА Новости

© БелТА

Лукашенко подчеркнул, что введённые против Белоруссии санкции не должны оставаться без ответа. При этом он не стал уточнять, какие конкретно меры могут быть предприняты в ответ на действия Запада.

В свою очередь, премьер-министр республики Роман Головченко заявил, что Минск будет принимать решение о контрсанкциях в адрес Запада исходя из обстановки.

Он также констатировал, что введение санкций в отношении Белоруссии противоречит нормам международного права.

«К сожалению, общая девальвация международной правовой системы приводит к тому, что санкциями пользуются как инструментом воздействия или давления на неугодные государства, как правило, с целью ухудшения экономической ситуации в стране», — заявил глава кабмина.

По его словам, Белоруссия в течение ряда лет подвергалась тем или иным формам санкционного давления и уже научилась жить в таких условиях.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко

РИА Новости

© Александр Астафьев

«Мы в меру отвечаем на эти выпады — не только вербально, заявлениями, но и принятием конкретных экономических мер. Но не хотим огулом уподобляться нашим противникам, поэтому отвечаем как симметрично, так и асимметрично», — заключил Головченко.

Три пакета санкций

Напомним, что ЕС и США не признали итоги прошедших в 2020 году президентских выборов в Белоруссии и осудили действия властей республики в ходе массовых протестов сторонников оппозиции.

Евросоюз принял три пакета санкций против белорусских компаний и физлиц, которые, по мнению Брюсселя, якобы имеют отношение к фальсификации выборов и насилию против политических оппонентов власти.

О первом пакете санкций против Минска Брюссель объявил 1 октября. В список тогда были внесены более 40 белорусских чиновников. Второй пакет был введён 6 ноября. Ограничения коснулись уже самого Лукашенко и его сына Виктора, который на тот момент являлся помощником президента по нацбезопасности (1 марта 2021 года он был освобождён от этой должности). Кроме того, под санкции попали ещё 13 чиновников.

В октябре Минск предпринял ответные меры, запретив ряду европейских чиновников въезд в Белоруссию. Имена подпавших под рестрикции лиц при этом оглашены не были. Позже этот список был дополнен. Как сообщил в ноябре глава МИД Владимир Макей, санкции затронут представителей руководства Евросоюза.

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В декабре 2020 года ЕС принял третий пакет санкций, который на этот раз содержал и меры экономического характера.

Под ограничительные меры попали 29 человек, в том числе заместитель премьер-министра Анатолий Сивак, председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, генпрокурор Белоруссии Андрей Швед и заместитель управляющего делами президента Геннадий Богдан. Этим лицам был запрещён въезд в ЕС, а их активы в Европе были заморожены.

Также в список попали семь юридических лиц. Среди них — ЗАО «Белтехэкспорт», которое занимается продажей вооружений и военной техники за рубеж, в том числе в страны Африки, Южной Америки, Азии и Ближнего Востока.

Рестрикции были также наложены на такие предприятия, как ОАО «Электромеханический завод АГАТ» (разрабатывает автоматизированные системы управления и электронику), АО «140 ремонтный завод» (занимается ремонтом и модернизацией бронетехники) и Минский завод колёсных тягачей.

Производство специальных шасси для оборонной промышленности в одном из цехов ОАО «Минский завод колёсных тягачей»

РИА Новости

© Виктор Толочко

Ужесточили свою политику в отношении Белоруссии и США. В конце 2020 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции в отношении ЦИК Белоруссии, заместителя министра внутренних дел и начальника криминальной полиции Геннадия Казакевича, ОМОНа Минска и отряда «Альфа».

Кроме того, в апреле 2021 года Соединённые Штаты отменили исключения, позволявшие американскому бизнесу работать с рядом белорусских предприятий, на которые ранее были наложены санкции.

Речь идёт о санкциях против белорусских компаний с государственным участием, которые накладывались Вашингтоном с 2006 года из-за якобы имевших место в республике нарушений свобод и прав граждан.

В 2015 году США выпустили лицензию 2G, которая временно отменяла эти ограничения для девяти компаний. Под эти послабления попадали «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и его американское подразделение Belneftekhim USA, «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк стекловолокно».

19 апреля нынешнего года американское правительство отменило действие лицензии 2G. Как сообщили тогда в Госдепартаменте, восстановление санкций против белорусских госпредприятий — это реакция на нарушения прав человека руководством Белоруссии.

23 апреля Белоруссия объявила о принятии ответных шагов на санкции Запада. В рамках этих мер в страну был запрещён ввоз продукции немецких компаний Liqui Moly и Beiersdorf AG, а также чешской Škoda Auto.

«В случае выявления запрещённых товаров при ввозе в Беларусь такие товары будут подлежать обратному вывозу с территории страны. В случае выявления запрещённых в торговых объектах, на рынках, выставках, ярмарках, в интернет-магазинах и глобальной компьютерной сети Интернет лицам, осуществляющим такую торговлю, будет выдаваться предписание на запрет их реализации», — говорится на сайте белорусского правительства.

«Игнорируют общепринятые нормы и правила»

По словам аналитиков, западные санкции незаконны с точки зрения международного права.

«Эти санкции незаконны, но в современных международных отношениях понятия закона и морали уже давно можно упразднить за ненадобностью. Россия и Китай пытаются об этом заявлять как о проблеме, в то время как США в своей политике игнорируют общепринятые нормы и правила. Данные санкции являются демонстрацией неприятия Западом внутренней и внешней политики, которую ведёт Белоруссия под руководством Лукашенко», — сказал в беседе с RT руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

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В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает, что некоторые западные санкции можно рассматривать и как элемент недобросовестной конкуренции.

«США и ЕС именуют эти меры санкциями, но с юридической точки зрения это просто односторонние ограничения. Администрация Белого дома ввела ограничения в отношении белорусских предприятий, которые связаны с нефтехимией. В данном случае можно усмотреть элемент недобросовестной конкуренции, поскольку США претендуют на большие доли нефтехимической продукции», — заявил аналитик в беседе с RT.

При этом Николай Межевич отметил, что на данном этапе санкции Запада для Белоруссии не так страшны, потому что у Минска есть поддержка Москвы и Пекина.

«Для Минска санкции коллективного Запада обладают ограниченной чувствительностью. Безусловно, ситуация непростая, но до тех пор, пока у Белоруссии в тылу находится РФ и поддерживаются хорошие двухсторонние связи с КНР, американские и европейские санкции не могут быть смертельными ни для политики, ни для экономики страны», — полагает Николай Межевич.

В условиях недружественных действий ЕС и США властям Белоруссии стоит пересмотреть деятельность западных НКО в стране, считают аналитики.

«Западные НКО, в том числе литовские, польские, украинские, работают на другие страны и получают оттуда средства, что, несомненно, опасно для Белоруссии», — заявил Николай Межевич.

В свою очередь, Владимир Оленченко не исключил, что возможные меры Минска против западных НКО будут касаться визовых ограничений, так как многие из этих организаций базируются за границей.