«Хотят проблем у себя — они их получат»: как Белоруссия отвечает на западные санкции
- РИА Новости
- © Руслан Кривобок
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал указание правительству и МИД пересмотреть деятельность западных НКО и СМИ в стране. Об этом он сообщил в ходе встречи с премьер-министром Романом Головченко.
«Мы договаривались о перерегистрации и этих организаций, и средств массовой информации», — заявил Лукашенко.
По словам белорусского лидера, он уже дал соответствующее поручение главе администрации президента Игорю Сергеенко.
Кроме того, Лукашенко в связи с введёнными западными странами санкциями запросил у правительства республики информацию о наиболее крупных европейских проектах и предприятиях в стране и отчёты об их работе.
«Это попытка запугать нас санкциями. Особенно европейцы усердствуют в этом… Если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат. Больше ничего не буду говорить, время покажет. Вас попрошу, дайте мне информацию о наиболее крупных проектах европейских у нас и предприятиях, которые созданы на территории Беларуси. Посмотрим на их работу», — заявил глава республики.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко
- РИА Новости
- © БелТА
Лукашенко подчеркнул, что введённые против Белоруссии санкции не должны оставаться без ответа. При этом он не стал уточнять, какие конкретно меры могут быть предприняты в ответ на действия Запада.
В свою очередь, премьер-министр республики Роман Головченко заявил, что Минск будет принимать решение о контрсанкциях в адрес Запада исходя из обстановки.
Он также констатировал, что введение санкций в отношении Белоруссии противоречит нормам международного права.
«К сожалению, общая девальвация международной правовой системы приводит к тому, что санкциями пользуются как инструментом воздействия или давления на неугодные государства, как правило, с целью ухудшения экономической ситуации в стране», — заявил глава кабмина.
По его словам, Белоруссия в течение ряда лет подвергалась тем или иным формам санкционного давления и уже научилась жить в таких условиях.
- Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко
- РИА Новости
- © Александр Астафьев
«Мы в меру отвечаем на эти выпады — не только вербально, заявлениями, но и принятием конкретных экономических мер. Но не хотим огулом уподобляться нашим противникам, поэтому отвечаем как симметрично, так и асимметрично», — заключил Головченко.
Три пакета санкций
Напомним, что ЕС и США не признали итоги прошедших в 2020 году президентских выборов в Белоруссии и осудили действия властей республики в ходе массовых протестов сторонников оппозиции.
Евросоюз принял три пакета санкций против белорусских компаний и физлиц, которые, по мнению Брюсселя, якобы имеют отношение к фальсификации выборов и насилию против политических оппонентов власти.
О первом пакете санкций против Минска Брюссель объявил 1 октября. В список тогда были внесены более 40 белорусских чиновников. Второй пакет был введён 6 ноября. Ограничения коснулись уже самого Лукашенко и его сына Виктора, который на тот момент являлся помощником президента по нацбезопасности (1 марта 2021 года он был освобождён от этой должности). Кроме того, под санкции попали ещё 13 чиновников.
В октябре Минск предпринял ответные меры, запретив ряду европейских чиновников въезд в Белоруссию. Имена подпавших под рестрикции лиц при этом оглашены не были. Позже этот список был дополнен. Как сообщил в ноябре глава МИД Владимир Макей, санкции затронут представителей руководства Евросоюза.
В декабре 2020 года ЕС принял третий пакет санкций, который на этот раз содержал и меры экономического характера.
Под ограничительные меры попали 29 человек, в том числе заместитель премьер-министра Анатолий Сивак, председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, генпрокурор Белоруссии Андрей Швед и заместитель управляющего делами президента Геннадий Богдан. Этим лицам был запрещён въезд в ЕС, а их активы в Европе были заморожены.
Также в список попали семь юридических лиц. Среди них — ЗАО «Белтехэкспорт», которое занимается продажей вооружений и военной техники за рубеж, в том числе в страны Африки, Южной Америки, Азии и Ближнего Востока.
Рестрикции были также наложены на такие предприятия, как ОАО «Электромеханический завод АГАТ» (разрабатывает автоматизированные системы управления и электронику), АО «140 ремонтный завод» (занимается ремонтом и модернизацией бронетехники) и Минский завод колёсных тягачей.
- Производство специальных шасси для оборонной промышленности в одном из цехов ОАО «Минский завод колёсных тягачей»
- РИА Новости
- © Виктор Толочко
Ужесточили свою политику в отношении Белоруссии и США. В конце 2020 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции в отношении ЦИК Белоруссии, заместителя министра внутренних дел и начальника криминальной полиции Геннадия Казакевича, ОМОНа Минска и отряда «Альфа».
Кроме того, в апреле 2021 года Соединённые Штаты отменили исключения, позволявшие американскому бизнесу работать с рядом белорусских предприятий, на которые ранее были наложены санкции.
Речь идёт о санкциях против белорусских компаний с государственным участием, которые накладывались Вашингтоном с 2006 года из-за якобы имевших место в республике нарушений свобод и прав граждан.
В 2015 году США выпустили лицензию 2G, которая временно отменяла эти ограничения для девяти компаний. Под эти послабления попадали «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и его американское подразделение Belneftekhim USA, «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк стекловолокно».
19 апреля нынешнего года американское правительство отменило действие лицензии 2G. Как сообщили тогда в Госдепартаменте, восстановление санкций против белорусских госпредприятий — это реакция на нарушения прав человека руководством Белоруссии.
23 апреля Белоруссия объявила о принятии ответных шагов на санкции Запада. В рамках этих мер в страну был запрещён ввоз продукции немецких компаний Liqui Moly и Beiersdorf AG, а также чешской Škoda Auto.
«В случае выявления запрещённых товаров при ввозе в Беларусь такие товары будут подлежать обратному вывозу с территории страны. В случае выявления запрещённых в торговых объектах, на рынках, выставках, ярмарках, в интернет-магазинах и глобальной компьютерной сети Интернет лицам, осуществляющим такую торговлю, будет выдаваться предписание на запрет их реализации», — говорится на сайте белорусского правительства.
«Игнорируют общепринятые нормы и правила»
По словам аналитиков, западные санкции незаконны с точки зрения международного права.
«Эти санкции незаконны, но в современных международных отношениях понятия закона и морали уже давно можно упразднить за ненадобностью. Россия и Китай пытаются об этом заявлять как о проблеме, в то время как США в своей политике игнорируют общепринятые нормы и правила. Данные санкции являются демонстрацией неприятия Западом внутренней и внешней политики, которую ведёт Белоруссия под руководством Лукашенко», — сказал в беседе с RT руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.
В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает, что некоторые западные санкции можно рассматривать и как элемент недобросовестной конкуренции.
«США и ЕС именуют эти меры санкциями, но с юридической точки зрения это просто односторонние ограничения. Администрация Белого дома ввела ограничения в отношении белорусских предприятий, которые связаны с нефтехимией. В данном случае можно усмотреть элемент недобросовестной конкуренции, поскольку США претендуют на большие доли нефтехимической продукции», — заявил аналитик в беседе с RT.
При этом Николай Межевич отметил, что на данном этапе санкции Запада для Белоруссии не так страшны, потому что у Минска есть поддержка Москвы и Пекина.
«Для Минска санкции коллективного Запада обладают ограниченной чувствительностью. Безусловно, ситуация непростая, но до тех пор, пока у Белоруссии в тылу находится РФ и поддерживаются хорошие двухсторонние связи с КНР, американские и европейские санкции не могут быть смертельными ни для политики, ни для экономики страны», — полагает Николай Межевич.
В условиях недружественных действий ЕС и США властям Белоруссии стоит пересмотреть деятельность западных НКО в стране, считают аналитики.
«Западные НКО, в том числе литовские, польские, украинские, работают на другие страны и получают оттуда средства, что, несомненно, опасно для Белоруссии», — заявил Николай Межевич.
В свою очередь, Владимир Оленченко не исключил, что возможные меры Минска против западных НКО будут касаться визовых ограничений, так как многие из этих организаций базируются за границей.
«Большинство НКО носят смешанный характер, их основная масса базируется в Литве, Польше, частично на Украине. Как правило, функционеры этих организаций приезжают и действуют на территории Белоруссии. В связи с этим не исключаю, что Лукашенко предпримет визовые ограничения или меры, касающиеся использования финансовых средств», — добавил аналитик.
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