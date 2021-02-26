«Выполнили договорённости президентов»: Белоруссия произвела пробную партию вакцины «Спутник V»

Белоруссия произвела пробную партию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Глава Минздрава республики Дмитрий Пиневич уточнил, что промышленное производство препарата в стране намерены запустить в конце марта. Применение «Спутника V» также одобрили Молдавия и Вьетнам. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что создание препарата — большой подвиг учёных России, которым нужно гордиться.

Белоруссия произвела пробную партию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщил глава Минздрава республики Дмитрий Пиневич.

Он уточнил, что пробная партия препарата была выпущена на базе местного предприятия «Белмедпрепараты», и назвал данный шаг важным итогом взаимодействия Москвы и Минска.

«Мы выполнили договорённости наших президентов о совместном противодействии распространению инфекции. Вакцинация является сейчас неотъемлемым фактором борьбы против эпидемического процесса», — приводит его слова РИА Новости.

Министр добавил, что промышленное производство российской вакцины в республике намерены запустить в конце марта.

«Мы сейчас всё проверяем, все исследования проводим, отдаём российской стороне в течение месяца, они всё сверяют и подтверждают идентичность препарата», — рассказал он.

В свою очередь, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что Белоруссия способна не только производить российскую вакцину, но и после удовлетворения части внутреннего спроса поставлять её на экспорт, что поможет третьим странам в борьбе с пандемией.

«Безусловно, приоритетом является вакцинация граждан и России, и Белоруссии», — добавил он.

22 февраля на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко российский лидер Владимир Путин заявил о передаче Минску технологии разработки вакцины от коронавируса. Напомним, Белоруссия стала первым иностранным государством, где был зарегистрирован «Спутник V».

РИА Новости

© Алексей Дружинин

Тем временем применение вакцины «Спутник V» также одобрила Молдавия. В аккаунте препарата в Twitter напомнили, что республика стала 38-й страной мира, разрешившей его применение. Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдавии пояснило, что «Спутник V», а также американо-германская Pfizer/BioNTech и британско-шведская AstraZeneca, одобренные в стране, включены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в список для использования в чрезвычайных ситуациях, что позволяет начать процесс вакцинации населения.

Помимо этого, Владимир Путин обсудил возможность поставок «Спутника V» с канцлером Австрии Себастианом Курцем. Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе телефонного разговора стороны обсудили меры по борьбе с COVID-19, а также вопросы налаживания совместного производства препарата.

Использовать российский препарат для вакцинации населения намерены и во Вьетнаме. В пятницу Минздрав страны одобрил «Спутник V» для экстренного применения.

Кирилл Дмитриев, говоря об отношении к российской вакцине в мире, отметил, что создание препарата является большим подвигом учёных страны, которым нужно гордиться.

«Я думаю, что можно говорить не только о международном признании вакцины «Спутник V», но и о нашем лидерстве в мире. Многие враги России пытались подорвать доверие к РФ, но мы понимаем, что они тратят так много усилий на подрыв доверия к российской вакцине, потому что она одна из самых лучших в мире», — высказал мнение глава РФПИ.

РИА Новости

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Ранее Владимир Путин в ходе заседания коллегии Федеральной службы безопасности сообщил, что против России планируются провокации, в частности касающиеся борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.

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Путин уточнил, что против России ведётся «целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов».

«Например, попытки в последнее время поставить под сомнение наши достижения в сфере медицины, в борьбе с коронавирусом», — рассказал президент.

Глава государства напомнил, что партнёры России доброжелательно относятся к результатам Москвы в сфере противодействия распространению COVID-19 и выражают готовность к сотрудничеству.

В августе 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 «Спутник V», которую разработали специалисты центра Гамалеи. Позже регистрацию прошли ещё два российских препарата — «ЭпиВакКорона» Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» и «КовиВак» Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН. Все три вакцины в ходе проведённых исследований показали безопасность и эффективность против коронавируса.