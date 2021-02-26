В РФПИ заявили о возможности Белоруссии экспортировать «Спутник V»

Белоруссия способна не только производить вакцину от коронавируса «Спутник V», но и поставлять её на экспорт, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Мы видим, что Белоруссия может не только производить вакцину для Белоруссии, но и после удовлетворения части внутреннего спроса возможно также экспортировать вакцину из Белоруссии третьим странам», — цитирует РИА Новости Дмитриева.

По его словам, это позволит Белоруссии совместно с Россией помогать другим странам в борьбе с коронавирусом.

«Безусловно, приоритетом является вакцинация граждан и России, и Белоруссии», — добавил он.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в республике. Он выразил надежду, что к осени в стране появится вакцина собственной разработки.