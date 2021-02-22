Белоруссия может к осени создать свою вакцину от коронавируса

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в республике, он выразил надежду на то, что к осени в стране появится вакцина собственной разработки.

Во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным Лукашенко назвал российскую вакцину «самой эффективной», что «признано во всём мире, как бы кто ни троллил».

«Производство вакцин — у вас уже три зарегистрированные вакцины и ещё в разработке. Мы тоже идём этим путём. Мы к осени получим свою вакцину, и специалисты у нас есть», — сказал белорусский президент, его слова приводит ТАСС.

Ранее в Сочи начались переговоры Путина и Лукашенко. Белорусский лидер поблагодарил российского коллегу за помощь экономике республики.

Российский президент отметил важность сотрудничества двух стран на уровне регионов.