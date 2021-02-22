Путин заявил о важности сотрудничества регионов России и Белоруссии

Российский лидер Владимир Путин отметил важность сотрудничества Белоруссии и России на уровне регионов.

«Взаимодействие на уровне регионов. Каждый год мы проводим встречи между руководителями региональных управленческих структур. Это очень важная работа, потому что на уровне регионального взаимодействия значительный объём наших отношений сложился, складывается: это и экономические связи, человеческие», — сказал он во время переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Российский президент отметил большой объём гуманитарных связей между странами, а также заявил о близости народов России и Белоруссии.

Ранее в Сочи начались переговоры Путина и Лукашенко. Белорусский лидер поблагодарил российского коллегу за помощь экономике республики.