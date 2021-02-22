В Сочи началась встреча Путина и Лукашенко

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Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко начались в Сочи.
В Сочи началась встреча Путина и Лукашенко
  • Reuters
  • © Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Планируется, что лидеры двух стран подробно обсудят широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, взаимодействие в интеграционных структурах», — пишет агентство.

Ранее Лукашенко сообщил, что договорился с Путиным встретиться в начале 20-х чисел февраля.

Позднее в Кремле отметили, что лидеры Белоруссии и России в рамках переговоров в Сочи 22 февраля планируют обсудить ключевые вопросы двусторонней повестки и развития стратегического партнёрства.

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