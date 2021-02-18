Лукашенко заявил о договорённости встретиться с Путиным в феврале

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным встретиться в начале 20-х чисел февраля.

«Мы действительно с Путиным давно договорились, что в начале 20-х чисел февраля повстречаемся и поговорим по некоторым направлениям нашего сотрудничества», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что не едет «чего-то просить».

«Но сразу хочу сказать: у нас, как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку — и вот «Лукашенко приедет аж $3 млрд просить». Нет, я не еду туда чего-то просить», — сказал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что для России смертельно опасна потеря Белоруссии.