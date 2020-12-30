Белоруссия получила первый транш российского кредита

Белоруссия получила первый транш в рамках государственного финансового кредита от России, на счёт белорусского Минфина поступили $500 млн.

Reuters

Об этом сообщили в республиканском Министерстве финансов. «На счёт Министерства финансов поступили средства первого транша государственного финансового кредита в сумме, эквивалентной $0,5 млрд», — заявили там. 21 декабря российское правительство одобрило проект соглашения о предоставлении Белоруссии кредита в размере $1 млрд. Как отмечал глава Минфина России Антон Силуанов, для России Белоруссия является надёжным заёмщиком: все займы возвращались в срок.