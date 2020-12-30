Белоруссия получила первый транш российского кредита
- Reuters
Об этом сообщили в республиканском Министерстве финансов.
«На счёт Министерства финансов поступили средства первого транша государственного финансового кредита в сумме, эквивалентной $0,5 млрд», — заявили там.
21 декабря российское правительство одобрило проект соглашения о предоставлении Белоруссии кредита в размере $1 млрд.
Как отмечал глава Минфина России Антон Силуанов, для России Белоруссия является надёжным заёмщиком: все займы возвращались в срок.