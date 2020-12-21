Кабмин России одобрил проект предоставления Белоруссии кредита в $1 млрд

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Российское правительство одобрило проект соглашения о предоставлении Белоруссии кредита в размере $1 млрд.
Кабмин России одобрил проект предоставления Белоруссии кредита в $1 млрд
  • © Sergey Kovalev
  • globallookpress.com

«Одобрить представленный Минфином России... и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством России и правительством Республики Беларусь о предоставлении правительству Республики Беларусь государственного финансового кредита», — говорится в документе на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что Россия предоставит данный кредит в 2020—2021 годах двумя траншами на сумму $1 млрд.

20 сентября глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что для России Белоруссия является надёжным заёмщиком: все займы возвращались в срок.

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