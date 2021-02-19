В Кремле рассказали о темах переговоров Путина и Лукашенко 22 февраля

Президент России Владимир Путин в рамках переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи 22 февраля планирует обсудить ключевые вопросы двусторонней повестки и развития стратегического партнёрства. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«22 февраля в Сочи состоятся переговоры президента России Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко, который будет находиться в России с рабочим визитом», — говорится в сообщении.

Стороны намерены обсудить основные вопросы развития «российско-белорусских отношений, стратегического партнёрства и союзничества».

«Особое внимание планируется уделить крупным совместным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также дальнейшему продвижению интеграционных процессов в рамках Союзного государства», — отмечается в тексте.

Как уточнили в пресс-службе белорусского лидера, Лукашенко намерен затронуть тему совместного реагирования на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности.

Ранее президент Белоруссии сообщил, что договорился с Путиным встретиться в начале 20-х чисел февраля.